Квіткова мода: тренди цієї весни

Власниця компанії "Украфлора" Олена Ялова у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Вона розповіла про тренди цієї весни у квітковій моді та про те, чому ціни на квіти перед 8 березня завжди ідуть вгору.

"8 березня - це велике свято для всіх жінок, тому ми завжди робимо акції у цей час. А ціни зростають у цей період, тому що традиційно у цей час збільшується попит, і квіти вже на голландську біржу приходять з більшій ціною", - заявила Ялова.

Вона також розповіла, які перешкоди виникають для квіткового бізнесу в Україні.

"Для розвитку квіткового бізнесу тут мають бути державні програми підтримки, тоді ми зможемо вирощувати квіти не лише для всієї України, а і на експорт", - зазначила Ялова.

Вона також висловилася щодо трендів квіткової моди.

"Зараз мода на упакування у папері, наприклад. Я рекомендую весняні квіти", - зазначила Ялова.

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