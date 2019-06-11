Квартальскі ніжності: стало відомо про причину поцілунку Зеленського і Кошового

Актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий розповів подробиці інциденту з поцілунком у лисину від президента Володимира Зеленського під час інавгурації.

Про це шоумен розповів в ефірі телеканалу "Наш", зазначивши, що люди його постійно питають про цей забавний випадок.

"Мені дзвонять люди і питають: "Це ж ви спланували цей поцілунок у лисину?". Люди задають питання, які я навіть не знаю, як це на лису голову натягнути. Але ні, це не було заплановано. Просто я не дотягнув рукою, а він підстрибнув", – розповів він.

Також артист додав, що після того, як Зеленський вийшов із Верховної Ради, то навіть не помітив Кошового і не потиснув йому руки.

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