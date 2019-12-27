Курс долара в 2020 році: прогноз економіста

Економіст Ігор Гарбарук у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він спрогнозував курс долара на 2020 рік.

"Насправді та ситуація, яка відбувається на сьогоднішній день, вона не має нічого спільно з економічними процесами. Ми ж розуміємо, що ключовими факторами, які сприяли зміцненню української національної валюти, яка побила всі рекорди світові і стала першою валютою в світі по укріпленню на 19% з початку року, стали фактри, які відносяться не до економічної площини, а до управлінської. За рахунок того, що було неправильне планування минулого року, відповідно міністерство фінансів разом із Нацбанком зайнялись продажем облігацій внудрішньої державної позики. І напродавали їх стільки, що привели в країну спекулятивний капітал, створивши нову дірку в бюджеті", – заявив економіст.

На його думку, в Україні зараз утворилася фінансова піраміда, і фактори виходу з цієї піраміди можуть бути абсолютно різними.

"Якщо в Україну у найближчому майбутньому зайдуть гроші з МВФ, то це буде м'який сценарій виходу з цієї ситуації, а якщо не зайдуть, то долар може коштувати і більше 30 гривень", - зазначив Гарбарук.

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