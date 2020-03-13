Курс долара, перемовини у Мінську та Сергій Сивохо: коментар Миколи Томенка
Український політик, голова політичної партії Громадський рух "Рідна країна" Микола Томенко став гостем прямого етеру ObozTV.
Він дав прогнози щодо майбутніх перемовин у Мінську та зустрічі у нормандському форматі.
Політик також прокоментував зрив "Платформи примирення", яку намагався запустити Сергій Сивохо.
Микола Томенко висловився і з приводу падіння гривні та економічної кризи в Україні.
Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "OBOZREVATEL".
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы