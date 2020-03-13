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13 березня • оновлено в 18:01
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Курс долара, перемовини у Мінську та Сергій Сивохо: коментар Миколи Томенка

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Український політик, голова політичної партії Громадський рух "Рідна країна" Микола Томенко став гостем прямого етеру ObozTV.

Він дав прогнози щодо майбутніх перемовин у Мінську та зустрічі у нормандському форматі.

Політик також прокоментував зрив "Платформи примирення", яку намагався запустити Сергій Сивохо.

Микола Томенко висловився і з приводу падіння гривні та економічної кризи в Україні.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

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