Купувати електроенергію в РФ все ще можна: експерт з енергетичних питань

Експерт з енергетичних питань Геннадій Кобаль у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував новини щодо підписання президентом закону про ринок електроенергії та можливість імпорту з Російської Федерації.

"Йдеться про електроенергію, яка буде використовуватися для промисловості, для підприємств. Ситуація у тому, що у всіх було очікування про суттєве здорожчання електроенергії. Воно дійсно відбулося, але зараз ціна почала поступово знижуватися. і зараз ціна на електроенергію є досить низькою. Купувати електроенергію з РФ все ще можна. Була введена так звана поправка Геруса, згідно до якої імпортувати електроенергію з РФ стало простіше. Ми бачимо, що обсяги електроенергії з РФ почали швидко зростати, потім було проголосовано законопроект, який обмежив імпортування, проте можливість імпортувати збереглася", – заявив Кобаль.

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