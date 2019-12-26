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26 грудня • оновлено в 14:05
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Купувати електроенергію в РФ все ще можна: експерт з енергетичних питань

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Експерт з енергетичних питань Геннадій Кобаль у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував новини щодо підписання президентом закону про ринок електроенергії та можливість імпорту з Російської Федерації.

"Йдеться про електроенергію, яка буде використовуватися для промисловості, для підприємств. Ситуація у тому, що у всіх було очікування про суттєве здорожчання електроенергії. Воно дійсно відбулося, але зараз ціна почала поступово знижуватися. і зараз ціна на електроенергію є досить низькою. Купувати електроенергію з РФ все ще можна. Була введена так звана поправка Геруса, згідно до якої імпортувати електроенергію з РФ стало простіше. Ми бачимо, що обсяги електроенергії з РФ почали швидко зростати, потім було проголосовано законопроект, який обмежив імпортування, проте можливість імпортувати збереглася", – заявив Кобаль.

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Геннадій Кобаль
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