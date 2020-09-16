Куніцин – про можливу провокацію через воду в Криму: нам потрібно мати там Збройні сили

У ситуації гострої нестачі прісної води в анексованому Росією Криму Кремль може піти на будь-які провокації.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив ексголова Ради міністрів АР Крим Сергій Куніцин. "Нам треба бути дуже обережними, нам потрібно мати там Збройні сили", – попередив він.

Коментуючи думку лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва про те, що Україна могла б відновити постачання води до Криму тільки за однієї умови – якщо Росія визнає окупацію півострова, – Куніцин зауважив: "На політичне визнання окупації Криму вони не підуть. Визнати, що вони незаконно окупували – це не для російської влади. Вони будуть скаржитися в ООН, куди завгодно, але води вони нізвідки не візьмуть".

"З урахуванням того, що ніхто не міг спрогнозувати, що станеться в 2014 році, що буде війна на Донбасі і в Криму, треба бути дуже обережними і готовими до будь-яких провокацій", – підкреслив він.

Як писав OBOZREVATEL, в мережі оприлюднили нові фотографії Сімферопольського водосховища в анексованому Росією Криму. На них видно, що води у водосховищі немає.