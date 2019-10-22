Кумівство Зеленського або Сергій Сивохо – радник секретаря РНБО: коментарі експерта

Експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен у прямому етері ObozTV прокоментував призначння коміка Сергія Сивохи на посаду радника секретаря РНБО.

Експерт порадив усім новим державним чиновникам не викладати свої посвідчення, де б вони не працювали, у відкритий доступ до мережі інтернет.

"Що стосується професійних якостей, то я не знаю, якою є базова освіта Сергія Сивохи, але мені здається, що мінкульт йому був би ближчим. І тут, мені здається, ось такі призначення - треба пристроїти усіх, хто був з нами - говорить про те, що або існує якийсь божевільний кадровий голод, або існує така позиція, що всі хто був з нами, мають бути пристроєні. І ті, хто програв на мажоритарці, судячи з усього, політика така", - заявив Тизенгаузен.

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