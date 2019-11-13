Культурний феномен: про українські балкони зняли кіно

Українська традиція розширювати життєвий простір за рахунок балконів, зацікавила студію Minimal Movie, яка за підтримки Українського культурного фонду готує до випуску фільм Enter Through The Balcony ("Вхід через балкон").

Автори спробували розбиратись в тому, чому більшість балконів в Україні виглядають саме так, чому українці так не люблять радянську архітектуру, і як прийняти те, чого вже не виправити.

Зйомки проходили у восьми містах — Києві, Одесі, Харкові, Львові, Дніпропетровську, Вінниці, Полтаві та Горишних Плавнях, де до знімальної групи долучились архітектори, антропологи, соціологи, історики та урбаністи.

У соцмережах вже зʼявився перший тізер фільму, вихід якого планується у 2020 році.

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