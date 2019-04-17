Культ бороди: що світові релігії забороняють робити з рослинністю на обличчі

Майстер барбершопа Антон Велесь розповів, що у світі існує не тільки культ бороди, який базується на давніх релігіях, де віровченнями прописано, що можна робити, а що ні із "рослинністю" на обличчі. Сучасні бородачі мають інше ставлення: їхній "культ" втілюється у ретельному і спеціальному догляді, на якому компанії, що спеціалізуються на засобах гігієни, утворили цілу індустрію.

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