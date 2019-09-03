Куди зникають діти: причини явища

Начальник управління ювенальної превенції Національної поліції України Лариса Зуб прокоментувала статистику кількості зниклих дітей в Україні.

Вона зазначила, що лише цього року у Національну поліцію надійшло 7 800 заяв щодо зникнення дітей. Минулого року за той самий період було зафіксовано понад 5 000 подібних заяв. Також за статистикою Нацполіції впродовж доби розшукуються 92% зниклих дітей. Такий високий відсоток, за словами представниці Нацполіції, зменшує ризик учинення протиправних дій проти дитини. За її словами, як правило, 99% дітей повертаються додому живими та здоровими.

Зуб заявила, що у теплий час року до настання морозів, діти можуть частіше тікати з дому, щоб висловлювати протест проти школи, наприклад, але батьки, за словами експертки, мають розуміти, що перебуваючи на вулицях, діти можуть стати жертвами злочинців. Тому вона радить проводити з дітьми пояснювальну роботу, під час якої роз'яснювати, що є загрози сексуальних злочинів, також досить багато загроз надходить з інтернет простору.

Зуб радить батькам більше приділяти уваги своїм дітям, більше проводити з ними часу, та стежити за графіком, коли дитина виходить зі школи, або йде до школи. Особливо це стосується великих міст. За її словами, більшість злочинів стається, коли дитина повертається зі школи.

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