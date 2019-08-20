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Зазирніть до нас на тижні :) | Альо, гараж! REBOOT #303

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Журналісти одного відомого видання, вирішили скористатися пропозицією Володимира Зеленського і попросили його Офіс, таки показати суспільству “ті самі заяви про звільнення”.

Без дати.

Але раптом, трапилася несподіванка. Бюрократи ЗеОфісу відповіли “типовою відмазкою”. Мовляв - запит отримали. Уважно почитали, але відповідно з “певними нормами певних Законів”, нами було прийнято рішення продовжити його розгляд на термін до 20-ти робочих днів.

Здавалося б, дрібничка, що замішана на банальному чиновницькому – “аби чого не вийшло”. Але дрібничка ця, якось “поганенько пахне”...

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Автор
Віталій Шаповалов Віталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot
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