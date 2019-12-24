Куди Україна витратить 3 млрд, отримані від Газпрому
НАК "Нафтогаз України" використає на кілька цілей 3 млрд доларів, які російський енергетичний монополіст "Газпром" повинен виплатити за рішенням Стокгольмського арбітражу.
"По-перше, у "Нафтогазу" є певні кредити, тобто це може бути погашення кредитів", – повідомив народний депутат від партії "Слуга народу", глава енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус в ефірі hromadske.
"Друге, це можуть бути кошти, які можуть інвестуватися у збільшення видобутку газу, це також важливо", – додав Герус.
За його словами, 3 млрд доларів, які погодився виплатити "Газпром", є великою сумою для "Нафтогазу".
"І третє – "Нафтогаз" це державна компанія, відповідно це дивіденди для держави – це поповнення державного бюджету", – резюмував глава енергетичного комітету Верховної Ради.
Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що Україна і Росія домовилися про новий контракт на транзит газу.
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