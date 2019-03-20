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Куди поїхав цирк: у Києві повністю заборонили шапіто з тваринами

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У Києві остаточно заборонили існування цирків шапіто, в яких утримують тварин. Окружний адміністративний суд столиці підтвердив законність відповідного рішення КМДА від 2017 року.

Заборону на експлуатацію тварин у пересувних цирках на території столиці намагався оскаржити цирк "Кобзов", проте суд підтвердив практику, яка встановилася в багатьох країнах світу, і відмовив.

Повідомляється також, що в останній момент позов був відкликаний.

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