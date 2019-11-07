Куди підуть працювати 20 000 чиновників, яких звільнять: експерт ринку праці

Експертка з працевлаштування Юлія Дрожжина у прямому етері ObozTV прокоментувала новину щодо звільнення 20 тис чиновників.

"Це тепер такі само пошукачі, які займалися особливою роботу і працювали на особливого роботодавця. Зрозуміло. що амбіції у них будуть хороші, а на скільки вони будуть реалізовані, залежить від конкретної людини, тому що не завжди трудовий стаж говорить, що разом із цим стажем були набуті якісь конкретні навички та компетенції і що вони потрібні зараз. Часто у нас на ринку праці опиняються люди, які фактично мають за плечима величезний стаж 15-20 років, але він не актуальний. Це сигнал усім пошукачам - слідкувати за тенденціями ринку праці та підтримувати власну кваліфікацію. Якщо не підвищувати кваліфікацію, тоді, можливо, доведеться поступитись власними амбіціями та піти на зарплату нижче ніж очікувалось", - заявила Дрожжина.

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