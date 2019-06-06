Кучма в Мінську: Україна обговорює поворот в переговорах

Тристороння контактна група з питань врегулювання ситуації на Донбасіпланує обговорити зняття економічної блокади з окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Відповідну пропозицію другого президента України Леоніда Кучми повинні обговорити на наступному засіданні, повідомив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік, пише "Інтерфакс-Україна".

"Пропозиція надійшла від Кучми, і це підтримали учасники з ОРЛО і ОРДО. Це буде на розгляді в економічній підгрупі наступного разу", – сказав Сайдік журналістам.

За словами спецпредставника, зняття блокади могло б стати "великим проривом" для врегулювання ситуації на сході України.

При цьому Сайдік зазначив, що введення проти ОРДЛО блокади навесні 2017-го стало тим фактором, який сприяв "розриву сторін".

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