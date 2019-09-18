КСУ очолив Олександр Тупицький: чого очікувати

Керівник проектів з питань конституційного права центру політико-правових реформ Юлія Кириченко прокоментувала новину про те, що КСУ очолив Олександр Тупицький.

Вона заявила, що до призначення на посаду судді Конституційного суду ми не бачили його досягнень в сфері конституційного права або захисту прав людей. Відповідно, 100% можна сказати, що він за компетенціями у сфері правознавства, верховенства права нижче своїх колег.

На сьогодні, на її погляд, помилково КСУ пішов на те, щоб обрати главу Конституційного суду суддями, які через пару днів складуть повноваження. Саме через це ми маємо на посаді глави КСУ Тупицького.

Конституційний суд сам обирає собі голову. За словами Кириченка, там є троє суддів, які були призначені під ганебне голосування рішення 2010 року, коли була змінена Конституція, саме ці люди сьогодні і обрали нового главу.

"Через пару днів у них закінчаться повноваження, прийдуть інші, і вже б ми мали інше голосування. Але суд напевно домовився, не напевно, а точно домовився цей склад, і обрали вже і для нових суддів на найближчі три роки головою Тупицького", - заявила Кириченко.

За її словами в даній ситуації має значення і присмак Януковича, тому що після Революції Гідності ми повернулися до редакції 2004 року. Парламент чітко сказав, що Конституційний суд перевищив повноваження. Він звільнив своїх суддів, які за квотою парламенту голосували за це, і рекомендував президенту і з'їзду суддів зробити те ж саме.

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