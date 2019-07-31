Кроссівки за пароль від кредитки: шахрайство міжнародного масштабу

У всьому світі набирає обертів нова схема шахрайства. Жителям різних країн надсилають у месенджерах новину про те, що компанія Adidas нібито проводить акцію і безкоштовно роздає взуття.

Щоб отримати подарунок, шахраї пропонують перейти за посиланням у повідомленні.

Однак, за вказаним URL – сайт, який здатний вкрасти особисту інформацію й паролі. А всі, хто перейшли за посиланням, ризикують втратити доступ до особистих акаунтів у соцмережах. Також шахраї за допомогою таких посилань можуть вкрасти дані банківської картки.

Інтернет-експерт Анатолій Волошин прокоментував скандальне інтернет-шахрайство. Він порадив більше звертати увагу на сайти, з яких приходять повідомлення або на які ведуть посилання подібних розіграшів. Це повинні бути тільки офіційні сторінки компаній, заявив експерт. Також Волошин порекомендував не встановлювати на телефон або комп'ютер ігри або інші додатки, які просять встановити під час подібних шахрайств, а якщо ви вже і встановили щось, то в жодному разі їх не запускати.

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