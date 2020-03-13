Кропивницький потрапив в лідери інфраструктурних перетворень

Децентралізація та адміністративна реформа, на фініші, повинні створити умови для стрімкого розвитку громад та сформувати базис для ефективного управління територіями.

Про таке в ефірі Obozrevatel TV розповів міський голова Кропивницького, лауреат XXIV загальнонаціональної програми "ЛЮДИНА РОКУ – 2019" в номінації "Міський голова року" Андрій Райкович

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