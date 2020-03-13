Кропивницький потрапив в лідери інфраструктурних перетворень
Децентралізація та адміністративна реформа, на фініші, повинні створити умови для стрімкого розвитку громад та сформувати базис для ефективного управління територіями.
Про таке в ефірі Obozrevatel TV розповів міський голова Кропивницького, лауреат XXIV загальнонаціональної програми "ЛЮДИНА РОКУ – 2019" в номінації "Міський голова року" Андрій Райкович
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "The Guest" на сайті "OBOZREVATEL".
0
1
0
0
1
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы