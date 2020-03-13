Головна Новини
13 березня • оновлено в 16:30
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Кропивницький потрапив в лідери інфраструктурних перетворень

68
Читати матеріал російською

Децентралізація та адміністративна реформа, на фініші, повинні створити умови для стрімкого розвитку громад та сформувати базис для ефективного управління територіями.

Про таке в ефірі Obozrevatel TV розповів міський голова Кропивницького, лауреат XXIV загальнонаціональної програми "ЛЮДИНА РОКУ – 2019" в номінації "Міський голова року" Андрій Райкович

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "The Guest" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
The Guest
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини