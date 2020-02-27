Криза туристичної галузі через коронавірус: прогнози експерта

Віце-президент Української асоціації туристичних агентств Максим Дереза у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував, чи поменшало туристів через епідемію коронавірусу.

"Так, стали менше подорожувати. Це набирає оберти. Багато хто скасовує поїздки навіть у ті країни, де коронавірусу немає. Найбільше відміняють подорожі у Італію, але також паніка стосується і таких напрямків як Єгипет та ОАЄ. Я зараз на Кіпрі, нас сюди привз партнер на захід, і тут взагалі немає якогось відчуття, що у світі щось не так, що є якась епідемія", - заявив Дереза.

Він зазначив, що туристичні компанії несуть збитки через те, що зараз час раннього бронювання, коли продається багато турів на літо.

"А надалі це стосуватиметься і авіакомпаній, і готелів, і інших сфер. Ми з колегами аналізували продажі, і ми бачимо як все сиплеться", - додав Дереза.

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