Криза туристичної галузі через коронавірус: прогнози експерта
Віце-президент Української асоціації туристичних агентств Максим Дереза у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".
Він прокоментував, чи поменшало туристів через епідемію коронавірусу.
"Так, стали менше подорожувати. Це набирає оберти. Багато хто скасовує поїздки навіть у ті країни, де коронавірусу немає. Найбільше відміняють подорожі у Італію, але також паніка стосується і таких напрямків як Єгипет та ОАЄ. Я зараз на Кіпрі, нас сюди привз партнер на захід, і тут взагалі немає якогось відчуття, що у світі щось не так, що є якась епідемія", - заявив Дереза.
Він зазначив, що туристичні компанії несуть збитки через те, що зараз час раннього бронювання, коли продається багато турів на літо.
"А надалі це стосуватиметься і авіакомпаній, і готелів, і інших сфер. Ми з колегами аналізували продажі, і ми бачимо як все сиплеться", - додав Дереза.
Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "OBOZREVATEL".