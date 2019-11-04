Криза телебачення: чи варто довіряти популярним ведучим

Криза телебачення, яка охопила не тільки Україну або Європу, заповнює американські телеекрани. Про цю проблему почали знімати кіно.

Новий серіал "Ранкове шоу", який випустила компанія Apple за участі голівудськіх зірок першої величини, піднімає, зокрема, питання, яким має бути сучасний журналіст, яка ступінь відповідальності лежить на ведучих ранкових шоу.

Але для українських глядачів і діячів телебачення, це ще предмет для заздрощів, який дає відповідь на питання "На скількі відстало українське телебачення від найкращих світових зразків". Як говорилось у одному радянському анекдоті - "Назавжди!".

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

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