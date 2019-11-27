Кріс Кайл по просторах Дубаїв

Кріс Кайл виконує неймовірні трюки на своєму BMX, відзначаючи на своєму шляху найвідоміші пам'ятки Дубая.

Кріс Кайл по просторах Дубаї Скріншот з відео

Родина найвищої будівлі в світі Бурдж-Халіфа, Дубай славиться своїм захоплюючим дух пейзажем. З такими приголомшливими будівлями, величезними аквапарками і гучними базарами це місце є ідеальним майданчиком для любителів гострих відчуттів.

Кріс Кайл по просторах Дубаї Скріншот з відео

Хто б міг подумати, що це також країна-мрія для спортсменів дисципліни BMX? Можливість досліджувати це місто на велосипеді отримав один з найдосвідченіших райдерів - Кріс Кайл.

Кріс Кайл по просторах Дубаї Скріншот з відео

Він спускається з найвищої будівлі вниз по трубі, відкриваючи це місто по-новому.

Кріс Кайл по просторах Дубаї Скріншот з відео

Кріс виконує запаморочливі трюки, яких ви раніше ніколи не бачили.

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