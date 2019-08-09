Кримсько-татарська автономія: депутат пояснив що потрібно корінному населенню

Народний депутат України, заступник голови комітету з питань прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин Георгій Логвинський прокоментував статус корінних народів Криму.

Він пояснив, чому за п'ять років анексії Криму Україна не проголосувала потрібні закони для захисту прав корінних народів. Логвинський заявив, що важливий закон голосувався у Верховній Раді у 2015 році, але для його прийняття тоді не вистачило одного голосу. Також у 2017 році паном Княжицьким був зареєстрований відповідний законопроект, але він не дійшов до етапу голосування. Над цими питаннями у попередній ВР працювала дійсно велика робоча група, яка розробляла необхідний проект. За словами Логвинського цей проект на даний момент повністю розроблений та узгоджений, але він не зареєстрований. Так відбулось, тому що, на думку народного депутата, в залі ВР не було розуміння цінності того, що є важливим для корінних народів. Експерт наголосив, що після того, як у 20 столітті російська влада знищила понад 40% усіх кримських татар, те, що відбувається у Криму протягом останніх п'яти років, кримські татари сприймають аналогічно.

Логвинський зазначив, що кримські татари є дуже волелюбним народом і Крим є їхньою територією, яку вони вважають власною Батьківщиною. Вони, за словами експерта, готові померти за власну Батьківщину. Їм важливо, щоб Україна визнала, що Крим є кримсько-татарською автономією. Логвинський наголосив, що у попередній Верховній Раді не знайшлось би потрібної кількості голосів для прийняття такого закону.

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