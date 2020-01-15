Кримінальна відповідальність за незаконну вирубку: як в Україні захищатимуть карпатські ліси

Голова Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував війну, яку прем'єр-міністр України оголосив незаконній вирубці лісів в Україні. Новий голова Держагенства розповів, що конкретно йому наказав робити пан Гончарук.

"В першу чергу ми плануємо ввести електронний обіг деревини, тобто кожне підприємство, яке буде здійснювати рубку лісу, воно буде потрапляти до електронного обліку, за яким буде чітко видно, скільки дерев вирубано та куди вони будуть рухатись. Маю сказати, що, на жаль, сьогодні велика кількість комунальних підприємств не є підключеними до електронного обліку, а вони на сьогодні вирубують близько 2 млн кубічних метрів, але це складає орієнтовно 10% від загальної вирубки, яка здійснюється сьогодні по Україні. А по-друге, ми плануємо ввести додаткову кримінальну відповідальність за дерево без відповідної бирки. Тобто, якщо пилорами або виробники будуть використовувати деревину нелегального походження, за це буде передбачатись відповідальність аж до кримінальної", - заявив Заблоцький.

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