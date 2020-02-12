Крим перетворюється у пустелю, ситуація критична: ексголова Ради Міністрів АР Крим

Ексголова Ради міністрів Автономної Республіки Крим Сергій Куніцин у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Анни Нитченко.

Він прокоментував, чи можливий компроміс у питаннях Криму та Донбасу.

"Насправді ідея компромісу належить не Давиду Арахамії і не депутатам від "Слуги народу", це була моя ідея, я озвучив її кілька місяців тому. Я вважаю, що Україна свого часу дуже правильно вчинила, коли закрила Північно-Кримський канал. Але я чотири роки керував Севастополем і сім років Кримом, тому я знаю, що насправді Крим зараз перетворюється у пустелю. Якщо ж говорити про шляхи вирішення цього питання для Криму, то з Кубані воду не можна подати жодним чином. Після Афганістану, у 1985 році я працював над будівництвом цього каналу, я знаю, наскільки це складна споруда, і я знаю, що зараз вона майже знищена, а на те, щоб її відновити потрібно декілька мільярдів доларів", - заявив Куніцин.

Він зазначив, що Україна свого часу не просто так побудувала канал для Криму. За його словами, на 85% усі потреби зрошення закривались дніпровською водою, а Крим для України на 40% був дотаційним регіоном.

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