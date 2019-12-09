Крим є мірилом совісті та відповідальності світу: Ахтем Чийгоз

Народний депутат України від фракції "Європейська солідарність" Ахтем Чийгоз у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував, чи готовий Володимир Зеленський боротися за Крим та те, що кримсько-татарські організації в Криму РФ вважає терористичними.

"Для нас найбільш пріоритетним є проживання у себе на Батьківщині. Ми маємо здійснити ряд механізмів, які мають акцентувати ставлення нової української влади до законопроектів, які ми подали, адже це є досить серйозним механізмом, який дасть імпульс кримським татарам і в Криму, і в усьому світі. Що стосується міжнародних партнерів, то знаєте, сьогодні вже нікого не здивуєш, але увагу та повагу до наших громадян, які чинять спротив Росії, за це потрібно іти на щось радикальне. Крим - це сьогодні ще і мірило совісті та відповідальності світу", - заявив Ахтем Чийгоз.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!