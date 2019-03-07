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Крим б не віддали: ветеран АТО розповів навіщо українцям право на зброю

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Ветеран АТО Євген Яранцев вважає, що будь-який громадянин України повинен мати "право на зброю", зокрема тому, що, за його словами не можна заборонити те, що вже існує. Він наголосив, що сьогодні у Києві, протягом дня можна придбати весь "модельний ряд" автоматів Калашникова.

Він зазначив, що у 2014 році, 20 озброєних російський морпіхів захопили місто Феодосію в Криму, де він на той час мешкав. Проте, за його словами, 30-50 місцевих чоловіків могли дати їм відсіч, за умови наявності у них вогнепальної нарізної зброї.

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Євген Яранцев

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