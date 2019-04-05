Крики, шум і ніякого толку: Бекешкіна розповіла, якими будуть дебати на ''Олімпійському''

Соціолог, директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна зазначила, що на дебатах люди хочуть почути відповіді на ті питання, які їх хвилюють, про стратегію розвитку та обирають найбільш прийнятну для них. Вона наголосила, що вибори, це своєрідний конкурс за посаду, де обирають людину, яка спроможна найкраще керувати країною.

Вона зізналась, що можливість проведення дебатів кандидатів в президенти України Володимира Зеленського та Петра Порошенка на НСК "Олімпійський", її лякає.

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