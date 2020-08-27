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27 серпня • оновлено в 19:50
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Кремль втратив важелі щодо України і готовий на провокацію, – Жданов

1.9т
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Російська Федерація втратила важелі для утримування України і готова до провокації з метою зриву мирного процесу на Донбасі.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив військовий експерт Олег Жданов. "У Росії більше не залишилось важелів для того, щоб утримувати Україні в своєму політичному полі. Так, вони шантажують нас цієї неоголошеною війною, а більше ні економічних, ні політичних важелів не існує. Україна може спокійно мандрувати в бік Заходу", – констатував він.

За словами експерта, в ситуації, що склалася, керівництво Росії може піти на провокацію. "Я б очікував найгіршого – провокацію з боку Російської Федерації таким чином, як це було в вересні 1939 року. Що якийсь підрозділ в формі Збройних Сил України зайде в сіру зону, атакує позиції. Це буде зроблено під камеру і буде подано як факт того, що Україна розірвала мирні домовленості", – припустив Жданов.

Як писав OBOZREVATEL, ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив про ймовірність того, що Кремль перейшов до реалізації "кроку 2" щодо Донбасу. Є ознаки того, що Київ готовий погодитися на прямі переговори з Донецьком і Луганськом.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Підсумки Новини Obozrevatel TV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Олег Жданов
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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