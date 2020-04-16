В России эпидемия набирает обороты. Каждый день прибавляется по 3-3,5 тысячи случаев заболевших. Всего их на сегодняшний день чуть меньше 30 тысяч.

Пока число заболевших удваивается примерно каждые 4-5 дней. Это означает, что мы еще далеки от пика заболеваемости, потому что на пике это число будет удваиваться примерно раз в 2 дня.

Эпидемия идет так же, как и в других странах. Здесь у России нет "особого пути", как во многом другом. Здесь она развивается по общим принципам.

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Единственное, что серьезно отличает ситуацию в России от большей части остального мира – то, что у нас, оказывается, очень низкая смертность. Я имею в виду официальные данные. Она составляет меньше 1%.

В то время как в развитых и успешных в смысле здравоохранения странах, как в Великобритании, Бельгии, Франции, не говоря про Италию и Испанию, она больше 10%.

В Швейцарии, в которой примерно такое же количество заболевших, около 30 тысяч, смертность в 6 раз выше. И это Швейцария с хорошим уровнем здравоохранения, обеспеченная страна с высоким уровнем жизни.

Это очень странно. Складывается впечатление, что власти манипулируют цифрами, возможно, сознательно укрывая подлинные цифры смертности, или не имея возможности определить подлинную картину.

Я думаю, что заболевших, конечно, гораздо больше и случаев смерти тоже, видимо, больше.

Эпидемия коронавируса в РФ ускоряется, власть утаивает статистику смертей

Вообще, данные, которые предоставляют власти авторитарных стран, всегда вызывают сомнения. Потому что эти страны лишены свободы информации.

Из каждой беды можно извлечь какую-то пользу. В деспотических странах это хорошо знают и умеют это делать. Что касается медицины на Донбассе и в Крыму, то в России эта проблема отдана на откуп регионам. Регионы должны сами справляться с этой проблемой, а федеральная власть, может быть, будет им оказывать какую-то помощь – финансовую, организационную.

Поэтому я думаю, что Донбасс не будет включен в число территорий, которые будут получать какую-нибудь серьезную помощь. Ее и российские регионы получают в ничтожном, смехотворном количестве. А регионы, которые не числятся в составе России, я думаю, вообще не будут получать.

Крым, вероятно, будет получать так же, как и остальные регионы.

Но федеральная помощь смехотворна по сравнению с тем, какая была бы нужна.