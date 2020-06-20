Експертка пояснила, як Кремль грає на темі подвійного громадянства в Україні

Російська Федерація використовує невизначеність у питанні подвійного громадянства в Україні та "заграє з цим фактором" на Донбасі.

Таку думку в ефірі ObozTV висловила експертка з міжнародних питань Юлія Осмоловська. Так вона прокоментувала інформацію про те, що громадяни України, які проживають на окупованих територіях і які отримали паспорти РФ, нібито зможуть взяти участь у всеросійському референдумі щодо змін до Конституції.

"Україна повинна ліквідувати проблему невизначеності щодо подвійного громадянства. Якби в нас була заборона на подвійне громадянство, то можна було б застосовувати навіть кримінальну відповідальність за такі дії", – сказала експертка.

Вона також припустила, що стосовно жителів Донбасу, які проголосують на російському референдумі, може бути запроваджено візові санкції. Нарприклад, обмежено в'їзд до країн Євросоюзу.

"Цей інструмент може бути введено, якщо Євросоюз його підтримає. Це логічно, оскільки щодо Криму він діє так само", – зазначила Осмоловська.

Водночас вона спрогнозувала, що активність населення Донбасу на російському референдумі буде невеликою. На її думку, причина полягає в розчаруванні тамтешніх жителів своїм нинішнім становищем.

"Було обіцяно, що ця територія стане частиною Російської Федерації. Очевидно, що такого не планується, люди розчаровані. Зараз для української влади виникає зручний момент, щоб завойовувати їхні серця, щоб повертати їх до України душею", – підкреслила експертка.

Як писав OBOZREVATEL, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україні необхідно подвійне громадянство, але воно не повинно стосуватися державних службовців, а також країни-агресора Росії.