Експертка пояснила, як Кремль грає на темі подвійного громадянства в Україні

У ситуації, коли жителі «ДНР» і «ЛНР» розчарувалися в поточній ситуації, українській владі слід завойовувати їхні серця

Російська Федерація використовує невизначеність в питанні подвійного громадянства в Україні і "заграє з цим фактором" на Донбасі.

Таку думку в ефірі ObozTV висловила експертка з міжнародних питань Юлія Осмоловська. Так вона прокоментувала інформацію про те, що громадяни України, які проживають на окупованих територіях і які отримали паспорти РФ, нібито зможуть взяти участь у всеросійському референдумі щодо змін до Конституції.

"Україна повинна ліквідувати проблему щодо невизначеності з приводу подвійного громадянства. Якби у нас була заборона на подвійне громадянство, то можна було б застосовувати навіть кримінальну відповідальність за такі дії", – сказала експертка.

Вона також припустила, що стосовно жителів Донбасу, які проголосують на російському референдумі, можуть бути запроваджені візові санкції. Для них може бути обмежений в'їзд до країн Євросоюзу.

"Цей інструмент може бути введений, якщо Євросоюз його підтримає. Це логічно, оскільки по Криму він діє так само", – зазначила Осмоловська.

У той же час вона спрогнозувала, що активність жителів Донбасу на російському референдумі буде невеликою. На її думку, причина полягає в тому, що люди розчарувалися своїм нинішнім становищем.

"Їм було обіцяно, що ця територія буде частиною Російської Федерації. Очевидно, що такого не планується, люди розчаровані. Зараз для української влади виникає зручний момент, щоб завойовувати їх серця, щоб повертати їх в Україну душею", – підкреслила експертка.

Як писав OBOZREVATEL, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україні необхідно подвійне громадянство, але воно не повинно стосуватися державних службовців, а також країни-агресора Росії.

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