Кремль готовий заплатити $2 млрд за воду в Крим, – Бабін

В питанні забезпечення окупованого Криму дніпровською водою російська влада має лише два важелі – прямий шантаж і підкуп посадовців України.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив експостійний представник президента України в АР Крим Борис Бабін. "У Росії фактично єдиний варіант обміну: вода на хабар. Вони готові дати гроші якомусь посадовцю. Наскільки можна зрозуміти з відкритих джерел, він вимірюється мільярдами умовних одиниць, 1-2 мільярди", – зазначив він.

В цьому контексті ексчиновник уточнив, що для виправдання таких дій можна вказати будь-яку причину. "Можна розповідати про гуманітарну катастрофу, можна розповідати, що там наші люди, можна розповідати, що так сталося. Або нічого не розповідати", – припустив Бабін.

Разом з тим він заявив, що Росія не вміє і не буде відкрито домовлятися з владою України про постачання прісної води на півострів.

"Саме тому вода піде в Крим лише в умовах його деокупації. Якщо вона піде раніше, це буде офіційною відмовою України від півострову", – підкреслив Бабін.

Як писав OBOZREVATEL, глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Рада не збирається відновлювати подачу води в анексований Крим. Так він прокоментував слова голови української делегації в мінській ТКГ Леоніда Кравчука, який допустив таку можливість.