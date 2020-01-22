Креативні кровопивці: творчий підхід у висмоктуванні грошей з українського телебачення

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Ради, який очолює колишній генпродюсер 1+1 Олександр Ткаченко, ще у грудні минулого року підготував проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України", яким передбачається підвищення ефективності роботи Національної суспільної телерадіокомпанії України.

З одного боку, законотворці планують більший відсоток фінансування пускати не на утримання штату працівників, а на видатки пов’язані із виробництвом інформаційного, у тому числі аудіовізуального продукту (інформаційних, інформаційно-аналітичних, економічних, історично-документальних, культурно-мистецьких, навчально-пізнавальних, розважальних, спортивних та інших програм та передач, фільмів (у тому числі телевізійних серіалів).

А вже половина цих "творчих" коштів мають бути спрямовані на оплату роботи окремих, незалежних від НСТУ, студій-виробників.

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