Кравчук очолив делегацію України в ТКГ щодо Донбасу

Відео 15:33, 30.07.2020 Оновлено: 15:33, 30.07.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Замість "пакунків малюка" українцям виплачуватимуть 5 тисяч гривень

Терористи на Донбасі порушили режим тиші та влаштували провокацію – ООС

Українців чекають три складних роки: якими будуть зарплати, пенсії та ціни

Житель Тернопільщини втретє захворів на COVID-19

Кабмин похоронил проект "Пакунок малюка"