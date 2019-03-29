Кравчук напророкував "Третій Майдан" в ефірі російського пропагандистського телеканалу

В Україні можуть спалахнути масові акції протесту за підсумками президентських виборів.Таке припущення зробив перший президент України Леонід Кравчук в інтерв'ю російському пропагандистському каналу RT. "Третій Майдан може бути за умови загальної фальсифікації виборів", — сказав він.

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