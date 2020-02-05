Кравчук на росТБ зробив скандальну заяву про декомунізацію
Перший президент України Леонід Кравчук знову виступив зі скандальною заявою на російському пропагандистському телебаченні.
Він запропонував переписати закон про декомунізацію, щоб врятувати пам'ятники кату українців Жукову та іншу радянську символіку в Україні.
Своєю ідеєю він поділився з рупорами Кремля в ефірі програми "60 мінут" телеканалу "Росія 1" під час обговорення знесення останнього барельєфа Жукову в Одесі.
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