Кращої погоди не придумати: в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди у день виборів

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда повідомив, що синоптики зробили все можливе, аби у день виборів була майже літня погода. За його словами, на всій території України буде сонячно, без опадів. Максимальна темпаратура становитиме від 12 градусів на Сході і до 17 градусів в інших регіонах.

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