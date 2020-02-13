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13 лютого • оновлено в 13:16
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Дві хазяйки на президентський медійній ''кухні'': чим закінчиться нове призначення в Офісі президента

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До робочої атмосфери у Офісі президента України може додатись незабутній мікроклімат кухні комунальної квартири, в якій дві хазяйки ділять одну плиту, аби приготувати вечерю.

На відміну від деяких ресторанів, які суворо забороняють заходити до них зі сторонніми напоями і їжею, Офіс президента більш лояльний до своїх головних начальників. Тому новоспечений керівник президентського апарату Андрій Єрмак прийшов на посаду "зі своїм": прес-секретаркою Єрмака стала екс-головна редакторка журналу L’Officiel Україна Дарія Зарівна.

І все б нічого, закон не забороняє, Даша професійна, і півроку працює з Єрмаком. Але чи варто нам знову чекати "нових бійок" за "кастюлі" та "сковорідки" на кухні ОПУ у виконанні секретарки у суперваговій категорії Юлії Мендель і новенької Даші Зарівної?

З понеділка по п'ятницю, тільки до 17 лютого, дивіться на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!" о 10:00.

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