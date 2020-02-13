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13 лютого • оновлено в 13:16
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Українська мрія: з телевізійної масовки до крісла прем'єр-міністра

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Кар'єрні злети членів "команди Зеленського" варті того, аби бути увіковічнені у сучасному українському серіалі, жанр якого можна описати, як комедійний триллер з елементами політичної еротики.

Врятувати країну від каскаду прекрасних відкриттів команди президента України Володимира Зеленського може лише апокаліпсис; лише після цього у нашої країни є шанс розпочати життя з нової сторінки. Всесвітній потоп або ще щось з біблійних розправ.

Політичні заяви надрепів із фракції "Слуга народу", виправдання та звинувачення журналістів і громадян у "неправильному розумінні", це те, чому навчились у Трускавці вчорашні актори другого плану гумористичних шоу та актори масових сцен, а по-простому, телевізійна масовка.

З понеділка по п'ятницю, тільки до 17 лютого, дивіться на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!" о 10:00.

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