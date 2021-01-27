Країни світу зачиняються на карантин

Obozrevatel Відео 12:05, 27.01.2021 Оновлено: 12:29, 27.01.2021

Світ не позбудеться коронавірусу у 2021 році – вважають у Всесвітній організації охорони здоров'я.

Про це заявив директор з надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров'я Майкл Раян. Він нагадав, що людство змогло перемогти тільки одну хворобу на планеті – віспу.

Коментувати
Відео

Дивіться також

Тимошенко – в SMS-ці Єрмаку: запрошую вас у гості ввечері, обіймаю. Фотофакт

Європейський суд: як перемогти Росію?

В Україні хочуть повернути техогляд авто з 2022 року

Поетеса Більченко, яка образила українську мову, похвалилася досягненням у РФ

Зеленський у другому турі втратив 18%, Порошенко на 20% зріс – рейтинг КМІС