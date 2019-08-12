Країни, де йде війна, завжди страждають від інфляції: прогноз економіста

Доктор соціальної економіки Зиновій Свереда прокоментував ситуацію на валютному ринку.

Він зазначив, що гривня зміцнюється через певну циклічність. Україна, за словами експерта, є аграрною державою, і зараз відбуваються експортно-імпортні операції, особливо щодо продажу зерна. Тому на початок серпня гривня завжди зміцнюється.

Однак, за словами Свереди, важливо усвідомлювати виклики, які має Україна, як держава, на території якої відбувається війна, оскільки країни, які втягнуті у воєнні дії, завжди страждають від інфляції.

Експерт наголосив, що інфляції українцям лякатись не потрібно, а потрібно проводити реформи в усіх сферах функціонування держави. Особливо, на думку Свереди, реформування потребує сфера, яка дотична до малого та середнього бізнесу.

Експерт вважає, що продавати землю в Україні потрібно вкрай обережно, адже підприємці можуть недобросовісно використовувати набуті землі і повністю виснажити їх, висаджуючи рапсові культури, наприклад.

Свереда також оцінив перспективи співробітництва України та МВФ. Він зазначив, що МВФ не ставлять Україні умови, вони швидше виправляють наші помилки.

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