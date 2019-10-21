Кожен другий препарат, який купується в інтернеті – фейк: де краще купувати ліки

Менеджер експертної групи "Охорона здоров'я" Світлана Бубенчікова у прямому етері ObozTV прокоментувала прийняття законопроекту щодо відповідальності за фальсифіковані ліки.

Вона заявила, що не стикалася із дослідженнями щодо аптек і фальсифікованих ліків там.

"У нас є дві історії - є аптеки і є закупівля ліків, які здійснюються на регіональному та національному рівні. Щодо національного, то тут ми спокійні, тому що на цьому рівні ліки для міністерства закуповують міжнародні організації, які мають кілька рівнів перевірки якості, і в них свої міжнародні критерії, і цьому механізму можна довіряти. І третя історія ще є - це продаж ліків через інтернет або інші мережі. Автори законопроекту стверджують, що кожен другий препарат, який купується через інтернет, є фальсифікованим", - заявила Бубенчікова.

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