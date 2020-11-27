Кожен день варто проживати з користю - девіз успішних українок

В'ячеслав Буткалюк, Obozrevatel Відео 19:30, 27.11.2020

Сучасна жінка багатогранна. Вона може бути не лише господинею і мамою, а й одночасно з цим вести успішний бізнес, займатись спортом і бути соціально активною людиною.

А це в свою чергу, мотивація для власних дітей і додаткові фінансові джерела для успіху родини. Про таке в ефірі проекту TheGuest розповіли героїні українського повнометражного фільму "Мій дідусь — Дід Мороз" Наталія Бадер та Юлія Ігнатова.

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