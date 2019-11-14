Коти проти плівки
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В мережі з'явилося відео про котів, над якими поставили експеримент.
скріншот з відео
Між кімнатами натягли плівку з поліетилену, з одного боку розмістили котиків, а з іншого - іграшки.
скріншот з відео
Після цього їх почали розважати і змушувати перейти в іншу кімнату.
Перші спроби викликали у котів здивування, але з часом перепону було прорвано.
скріншот з відео
Під час експерименту жоден з котів не постраждав.
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