Кіт проти пилососа

Іноді кішки або коти бояться пилососа з вини власника. Стійка непереносимість пилососа буває, наприклад, після того, як власники разок-другий включають прилад під час сну вихованця. Раптовий гучний шум змушує тварина підривати з місця, щоб знайти безпечне укриття.

Кот против пилососа Скріншот з відео

Кот против пилососа Скріншот з відео

Котик просто не в силах блискавично визначити, чи не несе сильний шум небезпеки. Бувають і такі ситуації, коли деякі "жартівники" намагаються засмоктати хвіст або лапку тварини в трубу гуде машини. А дехто з допомогою пилососа намагається позбавити тварин від відмерлих шерстинок і частинок шкіри, хоча робити таке, безумовно, не слід.

Кот против пилососа Скріншот з відео

Кот против пилососа Скріншот з відео

Чи треба говорити, що після такого будь-вихованець буде приходити в жах при одному тільки вигляді ненависного пилососа?

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