Космічні подорожі: цікаві факти от эксперта

Голова правління альянсу "Нова енергія України" Валерій Боровик у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих інфо-панк шоу "Бурчук LIVE".

Він прокоментував вплив Стенлі Кубрика на покоління дослідників космосу.

"Його фільми змінили ціле покоління. Це були не стільки спецефекти, скільки інше філософське направлення, роботи, подорожі у космосі", - заявив Боровик.

Він також висловився із приводу техніки та обладнання, яке людство використовує для подорожей у космосі.

"Коли я вперше побував у музеї космонавтики, то мені здалось, що ми використовуємо трактори для того, щоб подорожувати у космосі", - зазначив Боровик.

Він також розповів про можливість існування позаземних цивілізацій та про стратегії різних країн щодо космічних подорожей.

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