Коса ''зебра'' на автодорогах України: названі терміни реалізації

Заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе зазначив, що впровадження на перехрестях українських міст косою "зебри" дозволить знизити аварійність і кількість загиблих і поранених на дорогах. Він назвав напрацьований європейський досвід доцільним до впровадження в Україні, однак, зазначив, що перед цим питання про нововведення буде винесено для обговорення громадськістю.

Працхаладзе підкреслив, що після обговорення і, в разі схвалення, внесення змін до ДБН, ці нововведення з'являться на дорогах за 2-3 місяці, але тільки на тих, які пройшли процес капітального ремонту або реконструкції.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!