Корупцію у будівельній сфері можна подолати: Лев Парцхаладзе

Президент конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе у прямому етері ObozTV прокоментував реалістичність викорінення корупції у сфері будівництва в Україні.

"Все можливо. Є всі напрацювання. Найважливіше - це зробити умови, коли людина або компанія подає документи, щоб процедура аналізу або відмови, або погодження була прозора. Щоб це було публічно і відкрито. Тоді до 90% корупційних ризиків можна скоротити", - заявив Парцхаладжзе.

Він також додав, що Київ з точки зору комфортності треба розглядати з різних боків.

"Якщо порівнювати з Парижем, то це одне місто, а якщо з Нью-Йорком, то зовсім інше. Кожне місто має свою історію і свій розвиток. Ми можемо зробити Киїів набагато комфортнішим містом, але для цього потрібно багато нововведень. Наприклад, ввести блакитну лінію, щоб не будувалось нічого вище за неї, зелену лінію для парків та зелених територій", - зазначив Парцхаладзе.

На його думку, Київ має бути комфортним туристичним та бізнесовим містом.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!