Корупційний "Мерседес" НАБУ знайшло в Полтаві у глави ОДА

Детективи НАБУ підозрюють, що голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко отримав хабар від концерну "Алві Рід" у вигляді дорогоцінного Mercedes-Benz G 63 AMG вартістю близько 10 млн грн.

Зараз авто оформлено на В'ячеслава Кременчуцького, якого керівник Полтавської ОДА публічно називав членом своєї команди. 22 лютого НАБУ провело обшуки на роботі і вдома у чиновників Полтавської ОДА. З судових постанов відомо, що детективи підозрюють в корупції голову Полтавської ОДА Валерія Головка, його першого заступника Андрія Песоцького, радника останнього Олександра Литвинова і начальника Департаменту будівництва Тимофія Голбана.

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