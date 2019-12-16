Корупційні небезпеки від децентралізації: ексголова Тернопільської ОДА

Ексголова Тернопільської ОДА Степан Барна у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував заяви Разумкова щодо того, що найближчим часом децентралізація буде завершена.

"Ідеологія реформи передбачає, що префекта призначає президент за погодженням Кабінету міністрів, але ще кращий варіант - це має призначати Кабінет міністрів за погодженням з президентом. Найважливіший фактор запобіжник - це особистісний фактор, покарання. Тобто щоб не відбувалося так, що префект не приймає рішення і торгується, як на базарі. У даному випадку, наприклад берем досвід уповноваженого представника у землях в Німеччині, то така річ тягне серйозну відповідальність", - заявив Барна.

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